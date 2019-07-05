Власти Забайкалья наградили медалями 12 семейных пар в честь Дня семьи, любви и верности

ЧИТА, 5 июля. /ТАСС/. Медали "За любовь и верность" получили 12 супружеских пар из Забайкальского края в преддверии Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"В Чите состоялся торжественный прием, посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности. Заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова вручила медали "За любовь и верность" 12-ти семьям, которые совместно прожили в любви согласии более 25 лет, добились благополучия совместным трудом и воспитали достойных детей", - сообщили в пресс-службе, добавив, что накануне праздника такими медалями наградят еще 63 семейных пар из Забайкальского края.

Праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности в регионе продолжатся 7 июля. В Чите, на главной площади краевой столицы, пройдет Парад семьи, его устраивает Общероссийский народный фронт. "По Ленинградской улице до площади Ленина пройдут молодожены, многодетные семьи, супружеские пары "со стажем", - сообщили в пресс-службе. - В центре Читы будут работать тематические и интерактивные площадки, запланировано представление театра кукол "Тридевятое царство". Специалисты Музея декабристов расскажут об истории жизни декабриста Ивана Анненкова, в 1827 году доставленного в Читинский острог, и о его супруге Полине Гебель, которая приехала в Сибирь за мужем.

Также состоится дефиле участниц конкурса "Миссис Чита" и шуточный забег невест на шпильках. "Сотрудник краеведческого музея расскажут, как составлять генеалогическое древо", - добавили в пресс-службе.

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник учредили в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.

Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака. В 2019 году этот день выпадает на понедельник, поэтому было принято решение провести светскую часть праздника немного раньше.