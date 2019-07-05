ГУ МВД Москвы усилит контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Руководство столичной полиции распорядилось усилить контроль за уголовными делами, связанными с незаконным оборотом наркотических средств.

"20 июня состоялась ежегодная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которой были даны поручения, в том числе, касающиеся органов внутренних дел. Проанализировав правоприменительную практику по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и в соответствии со своей компетенцией необходимо принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений", - сказал на расширенной коллегии руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов.

Он отметил, что данная работа должна быть организована в срок до 1 сентября. Это поручение глава столичной полиции дал начальнику главного следственного управления ГУ МВД по Москве Наталье Агафьевой и заместителю начальника ГУ МВД по Москве Сергею Плахих.

6 июня в Москве был задержан журналист "Медузы" Иван Голунов, у которого полицейские при личном досмотре обнаружили около 4 гр наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 гр кокаина в квартире, которую снимает журналист. Суд в Москве отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он сам изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.

13 июня президент РФ подписал указ об увольнении начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрия Девяткина. В начале июля стало известно о том, что на время проведения проверки отстранен от занимаемой должности начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО столичной полиции Андрей Щиров.

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