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Источник: тела погибших в Баренцевом море подводников доставили в Петербург

Ранее стало известно, что моряков похоронят на Серафимовском кладбище

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Тела подводников, погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, доставлены в Санкт-Петербург. Об этом сообщил ТАСС источник в транспортных структурах Северо-Западного федерального округа.

"Да, борт [с телами подводников] прибыл", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что все 14 подводников будут похоронены на Серафимовском кладбище города. Точное время церемонии не раскрывается.

При пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников. Инцидент произошел 1 июля в российских водах Баренцева моря.

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