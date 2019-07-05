Более 13 тыс. иностранцам закрыли въезд в Россию с начала года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 13 тыс. иностранных граждан выдворены с территории РФ в первом полугодии, им закрыт въезд в страну. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой, выступая в пятницу на расширенной коллегии столичного ГУ МВД.

"Более 13 тыс. иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства были выдворены за пределы РФ, им закрыт въезд на территорию нашей страны", - сказал он, отметив, что за шесть месяцев этого года в Москве зарегистрированы более 1,8 млн иностранных граждан. "Москва в плане инвестиций, социума продолжает оставаться основным субъектом РФ, привлекающим иностранную рабочую силу", - добавил Горовой.

"Профицит рабочей силы на территории столицы заставляет нас сегодня более жестко контролировать миграционные потоки. Я попрошу этот тренд выдерживать", - подчеркнул первый замглавы МВД.

По его словам, МВД не делает различий по национальному признаку. "Мы ко всем национальностям подходим одинаково, но в первую очередь учитываем вопросы государства и уважительного отношения к требованиям законодательства нашей страны", - заявил Горовой.