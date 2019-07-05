Замглавы МВД Горовой назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Первый заместитель главы МВД Александр Горовой назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности. Об этом он сообщил, выступая на расширенной коллегии ГУ МВД РФ по Москве.

"Много, и в том числе небеспочвенно, критикуют органы внутренних дел, проводят параллель с делом Голунова. Я бы попросил отделить все то, что произошло по субъективным причинам, Следственный комитет сделает выводы, мы комментировать даже не имеем права, конечную точку поставит суд. Но личный состав наш должен четко понимать, что это угроза национальной безопасности, демографии, угроза молодому поколению нашей страны", - сказал замминистра.