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Прекращение дела против Ивана Голунова

Замглавы МВД Горовой назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой Станислав Красильников/ТАСС
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Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Первый заместитель главы МВД Александр Горовой назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности. Об этом он сообщил, выступая на расширенной коллегии ГУ МВД РФ по Москве.

"Много, и в том числе небеспочвенно, критикуют органы внутренних дел, проводят параллель с делом Голунова. Я бы попросил отделить все то, что произошло по субъективным причинам, Следственный комитет сделает выводы, мы комментировать даже не имеем права, конечную точку поставит суд. Но личный состав наш должен четко понимать, что это угроза национальной безопасности, демографии, угроза молодому поколению нашей страны", - сказал замминистра.

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РоссияПрекращение дела против Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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