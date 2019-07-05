Сборы для волонтеров перед экспедицией на остров Вилькицкого стартовали на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Тренировочные сборы для волонтеров, которые займутся очисткой острова Вилькицкого в Карском море, начались на Ямале. Добровольцев ознакомят с предстоящим фронтом работ и проверят на стрессоустойчивость и умение работать в команде, сообщил в пятницу ТАСС председатель межрегиональной общественной организации "Зеленая Арктика" Евгений Рожковский.

"Сегодня мы ребят вводим в курс дела, а завтра выезжаем в Лабытнанги, оттуда - в поселок Харп и далее у нас пеший маршрут на остров Зайчий, где мы будем работать [во время сборов]. Основная задача - сделать сплоченную грамотную команду, которая по приезду на остров Вилькицкого целый месяц будет очищать его от загрязнений бывшей хозяйственной деятельности", - сказал Рожковский.

По его словам, в сборах и в последующем в экспедиции на остров Вилькицкого примет участие около 30 человек. "Есть ребята с Казахстана, Молдовы и Израиля, из регионов РФ. Мы будем их на сборах "нагружать", чтобы они могли выйти из зоны комфорта, и наша задача посмотреть, как они отреагируют", - добавил Рожковский.

Он уточнил, что участники сборов вернутся в Салехард вечером 8 июля. Вылет на остров Вилькицкого запланирован на 10 июля. Экспедиция продолжится до 10 августа.

Ликвидация накопленного экологического ущерба на острове Вилькицкого началась в июле 2017 года. На сегодняшний день на острове было проведено две экспедиции, в 2017 и 2018 годах. Волонтеры расчистили 10 га в районе метеостанции, а также 20 га прилегающей территории бывшей войсковой части и всю береговую линию острова, собрав 129 т металла.

Остров Вилькицкого является необитаемым, расположен в восточной части Карского моря между Обской губой и Енисейским заливом. На острове с 1954 года функционировала метеорологическая станция.