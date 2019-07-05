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Сборы для волонтеров перед экспедицией на остров Вилькицкого стартовали на Ямале

Организаторы надеются создать сплоченную грамотную команду, которая по приезду на остров Вилькицкого целый месяц будет очищать его от мусора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Тренировочные сборы для волонтеров, которые займутся очисткой острова Вилькицкого в Карском море, начались на Ямале. Добровольцев ознакомят с предстоящим фронтом работ и проверят на стрессоустойчивость и умение работать в команде, сообщил в пятницу ТАСС председатель межрегиональной общественной организации "Зеленая Арктика" Евгений Рожковский.

"Сегодня мы ребят вводим в курс дела, а завтра выезжаем в Лабытнанги, оттуда - в поселок Харп и далее у нас пеший маршрут на остров Зайчий, где мы будем работать [во время сборов]. Основная задача - сделать сплоченную грамотную команду, которая по приезду на остров Вилькицкого целый месяц будет очищать его от загрязнений бывшей хозяйственной деятельности", - сказал Рожковский.

По его словам, в сборах и в последующем в экспедиции на остров Вилькицкого примет участие около 30 человек. "Есть ребята с Казахстана, Молдовы и Израиля, из регионов РФ. Мы будем их на сборах "нагружать", чтобы они могли выйти из зоны комфорта, и наша задача посмотреть, как они отреагируют", - добавил Рожковский.

Он уточнил, что участники сборов вернутся в Салехард вечером 8 июля. Вылет на остров Вилькицкого запланирован на 10 июля. Экспедиция продолжится до 10 августа.

Ликвидация накопленного экологического ущерба на острове Вилькицкого началась в июле 2017 года. На сегодняшний день на острове было проведено две экспедиции, в 2017 и 2018 годах. Волонтеры расчистили 10 га в районе метеостанции, а также 20 га прилегающей территории бывшей войсковой части и всю береговую линию острова, собрав 129 т металла.

Остров Вилькицкого является необитаемым, расположен в восточной части Карского моря между Обской губой и Енисейским заливом. На острове с 1954 года функционировала метеорологическая станция.

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