Путин направил приветствие участникам и гостям форума "Территория смыслов"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает все больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодежь из многих регионов нашей страны, - тех, кто стремится в полной мере реализовать свой потенциал, найти применение своим навыкам, талантам и способностям". - говорится в телеграмме.

Путин отметил продуманную, насыщенную и разнообразную программу форума. "Уверен, что вы с пользой и удовольствием проведете время, получите новый опыт и знания, которые обязательно пригодятся вам в будущем, и, конечно, вдохновитесь удивительной по красоте природой Подмосковья", - добавил он, пожелав участникам форума успехов и плодотворной работы.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" открывается 5 июля в городе Солнечногорске Московской области, на озере Сенеж. Работа форума продлится до 20 августа. Площадка организована Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).