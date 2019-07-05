Рекультивацию мусорного полигона в Рузе планируют завершить в 2020 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Рекультивация закрытого мусорного полигона "Аннино" в Рузском городском округе Московской области завершится в 2020 году. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"АО "МСУ-1" стало победителем конкурса на рекультивацию закрытого полигона ТКО "Аннино" в Рузском городском округе. Муниципальный контракт заключен, в ближайшее время подрядчик приступит к работам <…> Работы планируется завершить к декабрю 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщилось, что реабилитация "Аннино" начнется в июле 2019 года наряду с четырьмя другими закрытыми полигонами Московской области: "Долгопрудный", "Дубна Левобережная", "Кулаковский" и "Царево". Стоимость рекультивации рузского полигона составит более 760 млн рублей.

На нем оборудуют систему дегазации, которая будет включать 10 скважин, и систему сбора фильтрата. "Телу" полигона придадут правильную форму и сделают пологие склоны, затем его накроют специальными изолирующими материалами, чтобы внутрь не попадали осадки, а наружу не сочился свалочный газ. После этого на поверхности "Аннино" уложат плодородный грунт и посадят многолетние растения.

По данным Минэкологии Подмосковья, рекультивация "Аннино" позволит улучшить условия жизни более 62 тыс. человек, проживающих вблизи. "Это не самый крупный объект в наших планах по рекультивации, но работы предстоит много. Закрытый полигон все равно продолжает оказывать негативное воздействие на окружающую среду", - процитировали в сообщении заместителя министра экологии и природопользования Московской области Павла Биду.

"Аннино" работал с середины 1980-х годов и был закрыт в декабре 2016 года. За это время он накопил порядка 935 тыс. т отходов и достиг площади в 5 га. Рекультивация закрытых мусорных полигонов в Московской области ведется в рамках направления "Чистая страна" национального проекта "Экология".