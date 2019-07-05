После пожара в "Зимней вишне" МЧС выявило в общественных учреждениях 85 тыс. нарушений

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. МЧС России обнаружило свыше 85 тыс. нарушений противопожарной безопасности в общественных учреждениях после трагедии в "Зимней вишне". Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

"Мы выявили около 85 тыс. торговых центров и иных схожих с ними объектов с серьезными нарушениями. Например, более 28 тыс. из них построены с нарушениями норм законодательства о противопожарной безопасности, в 2,5 тыс. [случаев] не обеспечено противопожарное расстояние от других зданий, в еще 2 тыс. случаев не обеспечен должный подъезд противопожарной техники и нет должной разворотной площадки для пожарных машин", - сказал он.

Еникеев также заявил, что около тысячи проверенных объектов находятся слишком далеко от ближайшей пожарной части, поэтому в случае ЧП противопожарные подразделения не смогут прибыть туда быстрее, чем за 10 минут.

Приостановка объектов

Еникеев добавил, что работа 74 объектов с массовым пребыванием людей, таких как торговые центры, приостановлена в РФ из-за грубых нарушений пожарной безопасности.

"На сегодняшний день у нас 74 объекта остаются приостановленными", - сказал он.

Также, по данным Еникеева, владельцы 500 торговых центров, где были выявлены нарушения, осуществляют их реконструкцию, чтобы привести в соответствие с нормами пожарной безопасности. "Сроки устранения предписаний действуют, и мы держим их на контроле", - добавил Еникеев.

В результате пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в том числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.