"Единая Россия" внедрит новые форматы приема обращений граждан в приемные Медведева

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новые форматы подачи обращений граждан будут введены в общественных приемных председателя "Единой России", премьер-министра Дмитрия Медведева - через электронный терминал, с помощью консультанта или в виде видеообращения. Об этом в рамках политической конференции "Единой России" заявила председатель комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.

Она обратила внимание, что активное развитие современных информационных технологий, расширение электронных сервисов и форматов подачи обращений "станут ресурсами для повышения эффективности работы общественных приемных председателя партии". Так, еще пять-шесть лет назад, привела пример политик, приемные рассматривали чуть более 600 тыс. обращений в год. Когда были организованы онлайн-приемы, заработала электронная приемная, когда стало возможным отслеживать статус обращений, число писем, в первую очередь от молодых людей, ощутимо выросло. За пять месяцев 2019 года в приемные партии обратились 1 млн 489 тыс. 152 человека.

"Кроме того, будем думать над тем, чтобы активнее использовать площадки приемных, взяв на вооружение опыт многофункциональных центров", - продолжила председатель комиссии президиума генсовета, уточнив, что речь идет о внедрении таких форматов, как "электронный терминал, общение с консультантом или видеообращение". "Председатель партии написал об этом в статье, поскольку общественные приемные уже выполняют эту роль - кроме работы с обращениями граждан, они ведут тематические приемы, организуют разного рода встречи и консультации по интересующим людей темам, проводят лекции, выполняют много другой работы", - напомнила она. Информация об этом и в целом о деятельности партии должна стать полнее и доступнее, чтобы люди могли извлекать из нее больше пользы и получать больше поддержки, подчеркнула сенатор.

"Мы видим прямую связь между внедрением современных технологий и эффективностью работы приемных, - подтвердила она. - Одна из ближайших задач - сформировать комплект цифровых инструментов, который будет применяться в каждой приемной".

Медведев в своей статье "Единая Россия" - курс на перемены" рассказал о предстоящих переменах в партии, которые обсуждаются в пятницу на политической конференции партии. Так, по его словам, общественные приемные должны работать по-другому - "и по скорости реагирования на запрос, и по адекватности ответа". Кроме того, необходимо учитывать проблемы и особенности региона, отметил председатель партии, напомнив об "очень неплохом опыте такой работы в рамках многофункциональных центров".

Конференция "Единой России"

В Москве проходит ежегодная политическая конференция "Единой России" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек. В рамках конференции проходят две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершится мероприятие пленарным заседанием с участием Медведева, на котором будет принята резолюция.

В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия "Единой России" и правительства. На ней было объявлено о создании сервиса "Нацпроекты глазами людей", который призван наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.