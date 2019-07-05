Лукашенко выразил соболезнования в связи с наводнением в Иркутской области

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского президента.

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"В Республике Беларусь с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных наводнением в Иркутской области", - сказано в соболезновании.

Глава Белоруссии попросил передать слова искренней поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим. "Очень надеемся на скорейшее восстановление и возвращение к нормальному ритму жизни пострадавшего российского региона", - заявил Лукашенко.

В Иркутской области в результате паводков, по последним данным, погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.