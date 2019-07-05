Минпросвещения поддержит идею создания рабочей группы по использованию мобильных в школах

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минпросвещения поддерживает идею создания рабочей группы совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования по вопросу о порядке использования мобильных телефонов детьми в школах. Об этом в пятницу журналистам сообщил пресс-секретарь главы министерства РФ Андрей Емельянов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей высказала мысль, что, возможно, нужно запретить ношение мобильных телефонов в школы, в частности потому, что нет необходимых для их хранения условий. При этом она отметила, что проблема использования в школах телефонов является деликатной, ее нельзя решить жесткими запретительными мерами. Она сказала, что, возможно, нужно создать условия для хранения телефонов, но в класс их не брать. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, обращаясь к Матвиенко, предложила создать рабочую группу совместно с Рособрнадзором и Российской академией образования по вопросу о порядке использования телефонов в школах.

"Министерство приветствует создание рабочей группы по вопросам о порядке использования телефонов в школах и готово принять активное участие в работе. Отметим, что ведущими научными коллективами также проводятся исследования о влиянии мобильных устройств на физиологию детей. Следя же за международным опытом, можно сделать вывод об определенной практике локального ограничения использования электронных устройств вне целей образовательного процесса во время уроков", - сообщил Емельянов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.