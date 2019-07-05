Более 20 детей пострадали в ДТП с велосипедами и самокатами в Москве весной

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 30 дорожно-транспортных происшествий с самокатами, велосипедами, беговелами и другими видами летнего транспорта произошло в Москве в апреле и мае, в них пострадали 25 детей и погиб один человек. Об этом сообщил в пятницу на круглом Московского урбанистического форума замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Александр Ходаков.

"Сейчас активно развивается такой вид транспорта, как электросамокаты, и другие виды транспорта, не попадающие ни под какую категорию, указанную в правилах дорожного движения <…> У нас за апрель-май, начало сезона активного передвижения на таких транспортных средствах принесло уже 32 дорожно-транспортных происшествия и одну смерть", - сказал Ходаков.

Он уточнил, что в данных происшествиях пострадавшими становятся преимущественно дети: в 32 авариях пострадали 25 детей.

"Не совсем привычный вид транспорта для города, водители тоже пока не привыкли. Сейчас активно работаем над внесением изменений в правила дорожного движения, чтобы внести самокаты и другие легкие средства передвижения, ограничив их какими-то характеристики", - отметил Ходаков.

Он уточнил, что современные электросамокаты позволяют двигаться со скоростью 70 км/ч. По его словам, движение с такой скоростью недопустимо и делает самокат неуправляемым, создавая аварийные ситуации в потоке машин как в городе, так и за его пределами.

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье" и посвящен проектам, повышающим качество жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.