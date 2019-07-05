В Курске к 75-летию Победы открыли координационный центр по подготовке волонтеров из ЦФО

КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Окружной координационный центр Центрального федерального округа (ЦФО) по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, открылся в пятницу в Курске на базе выставочного центра "Курск - город воинской славы". Окружной центр стал вторым в стране, еще шесть подобных планируется открыть в России в течение 2019 года.

Ранее всероссийское движение "Волонтеры Победы" вместе с Федеральным агентством по делам молодежи проводили всероссийский конкурс на определение восьми центров в каждом округе России, которые помогут в создании и координировании работы окружного центра по подготовке волонтеров к 75-летию Победы. Окружной координационный центр Сибирского федерального округа открылся 15 мая в Алтайском крае, центр ЦФО заработал в годовщину начала Курской битвы.

"Ровно 76 лет назад началась Курская битва, с этой битвы начала коваться победа. Я думаю, именно поэтому получило мощное развитие волонтерское движение на территории Курской области. Я уверен, что те знания, опыт, честность, которыми вы обладаете, помогут нам подготовиться к 75-летию Победы", - отметил во время церемонии открытия центра врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

На базе центра в Курске планируется организовать подготовку волонтеров из всех регионов ЦФО к празднованию юбилея Победы в 2020 году, здесь же пройдут окружные форумы, по итогам которых областные отделения "Волонтеров Победы" разработают рекомендации по сопровождению мероприятий.

"Это очень важно, что курская земля становится центром подготовки волонтеров всего Центрального федерального округа. Если вспоминать прошлый год, именно с курской земли в нашем движении возникла программа "Внуки победы". Я уверена, что при поддержке руководства региона, наставничестве ветеранов, мы все вместе сделаем так, чтобы память сохранилась, и 75-летие Победы прошло на самом достойном, высоком уровне", - добавила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.