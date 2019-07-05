Парусник "Полтава" прибыл в Петербург для участия в параде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Парусное судно "Полтава", реплика первого линейного корабля Балтийского флота Петровских времен, пришвартовалось в пятницу у Английской набережной в центре Санкт-Петербурга. Оно примет участие в главном военно-морском параде в городе, сообщил ТАСС в пятницу главный строитель судна Михаил Плеханов.

"Полтава" вошла в Неву и пришвартовалась к Английской набережной. По плану парада, мы встанем вместе с военными кораблями ВМФ РФ в линию", - рассказал он. Корабль, построенный в 2018 году, впервые можно будет увидеть в том месте, где историческая "Полтава" впервые сошла на воду - недалеко от Адмиралтейства.

Судно приведено буксирами из Кронштадта, где в течение десяти дней готовилось к транспортировке - строители загрузили балласт и установили часть пушек. Буксировка несколько раз откладывалась из-за погодных условий, но утром в пятницу ее удалось осуществить.

Корабль будет в течение десяти дней открыт для посещения в сопровождении экскурсоводов, затем его перешвартуют напротив Эрмитажа. "Полтава" встанет в кильватерную колонну, чтобы принять участие в параде, посвященном Дню ВМФ, который пройдет 28 июля. Как отметил Плеханов, команда судна на время парада будет состоять из построивших его корабелов.

Копия первого линейного корабля Балтийского флота, 54-пушечной "Полтавы", была спущена на воду 27 мая 2018 года. Корабелы воссоздали корабль, строившийся во время войны России и Швеции и спущенный на воду в 1712 году. В 2018 году судно принимало участие в мероприятиях к Дню ВМФ в Кронштадте.