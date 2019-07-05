Baidu продолжит внедрение ИИ, несмотря на инцидент с основателем компании

ПЕКИН, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Китайская компания Baidu, базирующаяся на одноименном поисковике, решительно осудила нападение на своего основателя и генерального директора Робина Ли. Инцидент произошел во время выступления на этой неделе главы компании на форуме в Пекине, посвященном искусственному интеллекту.

Из зала на сцену неторопливо поднялся мужчина и вылил на голову докладчика воду из пластиковой бутылки. В распространенном в китайской столице заявлении компании, которое цитирует в пятницу газета China Daily, эта выходка охарактеризована как "злобная" и "позорная".

"Если наше общество будет терпеть подобное из ряда вон выходящее поведение, то подобное может повторяться и на других конференциях и мероприятиях. И каждый, оказывающийся в центре внимания, рискует стать потенциальной целью. Люди определенно не желают этого", - говорится в заявлении.

Мужчина по фамилии Чэнь был на следующий день задержан пекинской полицией по заявлению компании. Ему инкриминируется нарушение общественного порядка. Полиция проводит расследование.

Ли выступал с докладом о перспективах внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную жизнь людей. Продолжив свою речь спустя короткое время после инцидента, докладчик отметил: "Как вы все только что видели, на пути к искусственному интеллекту могут быть разные неожиданности". Компания в своем обращении подчеркнула, что полна решимости продолжить свои разработки и "идти вперед".

На популярном китайском сайте микроблогов Sina Weibo, между тем, выявлен пост некоего пользователя с ником Zhinanshangshu ("Руководство к вышеизложенному"), который ассоциируется с задержанным Чэнем. В этом "извещении" излагается намерение облить водой главу интернет-компании, "чтобы посмотреть, что будет". По мнению местных комментаторов, это ничуть не проясняет мотивацию действий Чэня.