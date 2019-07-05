Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии доставят в Москву

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Семилетнюю девочку, которая поступила в больницу в Ингушетии с многочисленными травмами, доставят в Москву в пятницу вечером. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Надеюсь, что вечерним рейсом ребенок будет доставлен в Москву в клинику Рошаля", - сказала Кузнецова, добавив, что там девочку уже ждут.

Она уточнила, ребенок будет доставлен в столицу обычным рейсом, вылетающим в 18:40 из Магаса. Девочка будет лететь в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии, добавила Кузнецова.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами попала в больницу, ребенку провели операцию. В нанесении телесных повреждений девочке следствие подозревает 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца. В настоящее время женщина задержана, решается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи также устанавливают местонахождение отца избитой девочки. Было установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, мать проживает отдельно.