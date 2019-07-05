Памятник Хо Ши Мину открыли во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Открытие памятника первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину состоялось во Владивостоке в пятницу, сообщается на сайте администрации города.

"Сегодня, 5 июля, в сквере на улице Борисенко состоялась тожественная церемония открытия памятника первому президенту Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Скульптуру, подаренную Владивостоку вьетнамской общественностью, установили в сквере, обновленном администрацией краевой столицы. Символично, что дата открытия памятника совпала с 25-летием со дня подписания договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, а также с 10-летием со дня установления побратимских отношений между городом Владивостоком и вьетнамским городом Хошимин", - говорится в сообщении.

С предложением об установке памятника к властям города обратилось Генеральное консульство Социалистической Республикой Вьетнам во Владивостоке и представители вьетнамской общественности. Сам бюст подарила городу региональная общественная организация "Общество вьетнамцев в Приморском крае". Автором скульптуры стал молодой владивостокский скульптор Петр Чегодаев. Автор изобразил, как Хо Ши Мин стоит за трибуной, его руки лежат на книге. Политик в 20-е и 30-е годы XX века неоднократно посещал Владивосток.

Власти Владивостока санкционировали установку памятника Хо Ши Мину в ноябре 2017 года.

Владивосток имеет давние отношения с Вьетнамом. Так, 19 октября 1971 года было создано Владивостокское общество советско-вьетнамской дружбы, 10 февраля 2003 года - общественная организация "Приморское краевое общество дружбы с Вьетнамом". В 2009 году состоялось подписание договора об установлении побратимских отношений между Хо Ши Мином и Владивостоком.