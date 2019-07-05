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В Думу внесен проект о запрете участия в НКО для подозреваемых в финансировании терроризма

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении запрета на членство в НКО для лиц, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к финансированию террористической деятельности. Документ размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

Законопроектом предлагается установить в федеральных законах "Об общественных объединениях", "О некоммерческих организациях" и "О свободе совести и о религиозных объединениях" запрет выступать учредителем, участником, членом НКО лицу, "в отношении которого межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества".

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Так, рекомендацией номер 8 ("Некоммерческие организации") предусматривается, что страны должны применять к НКО меры в соответствии с риск-ориентированным подходом для защиты таких организаций от использования в целях финансирования терроризма.

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