Дефекты на станции метро "Беговая" в Петербурге устранят до декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Устранение протечек и ремонт неисправных траволаторов на станции "Беговая" Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метро планируется завершить до декабря. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"По общему графику проведения гарантийных работ все недочеты должны быть устранены до декабря 2019 года. В настоящее время ОАО "Метрострой" в рамках выполнения гарантийных обязательств устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации станции метро "Беговая", - сказала представитель комитета.

Специалисты компании выясняют причину появления протечек, для этого сняли плитку в вестибюле станции. "Также удалены панели, которыми были отделаны зоны траволаторов, потому что эксплуатирующая организация пришла к выводу, что при вибрации траволаторов на них оказывается большое воздействие и требуется дополнительное их укрепление", - добавили в пресс-службе комитета.

Ремонтные работы ведутся на двух траволаторах "Беговой", отремонтированы поручни, настраивается тормозная система. В скором времени специалисты приступят к ремонту двух других станционных траволаторов. Наладку всех четырех дорожек планируется завершить до конца июля. Общая стоимость восстановительных работ на станции пока не раскрывается.

Ранее власти Петербурга в лице Дирекции транспортного строительства подали к "Метрострою" иск на сумму более 2,8 млрд рублей, посчитав эти деньги необоснованным обогащением компании. Иск касается строительства станций "Новокрестовская" и "Беговая". Станции были введены в эксплуатацию перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. За их строительство власти города заплатили "Метрострою" около 29,3 млрд рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица привлекли московскую фирму "Стройконтроль-2018", которая занимается инженерными изысканиями, строительным контролем и авторским надзором, а также техническими консультациями. Согласно информации на сайте компании, она занималась контролем при строительстве станций "Новокрестовская" и "Улица Савушкина" (проектное название станции "Беговая").