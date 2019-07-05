Глава СПЧ попросил Чайку и Бастрыкина взять под контроль дело журналиста газеты "Черновик"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился с обращением к генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и главе Дагестана Владимиру Васильеву, в котором попросил взять под личный контроль дело подозреваемого в содействии терроризму редактора отдела "Религия" дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте СПЧ.

"Глава СПЧ ознакомился с информацией, изложенной главным редактором общественно-политического еженедельника "Черновик" в открытом письме, и обратился в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет с просьбой взять под личный контроль расследование данного уголовного дела", - говорится в сообщении.

Также Федотов написал аналогичное обращение на имя главы Дагестана.

Ранее на сайте дагестанского издания "Черновик" появилась информация о том, что Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). В середине июня сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Дагестан провели обыски в доме Гаджиева, сам он был доставлен в следственные органы.