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Паводок в Иркутской области

Мутко: выплаты на жилье пострадавшим от паводка будут из расчета 45 тыс. рублей за кв. м

В шести районах Иркутской области подтоплены дома в 103 населенных пунктах
Вице-премьер РФ Виталий Мутко (второй слева) Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Виталий Мутко (второй слева)
© Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

ТАСС, 5 июля. Сумма компенсации на новое жилье для пострадавших во время паводка в Иркутской области будет рассчитываться исходя из цены в 45 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко, находящийся в пятницу с рабочей поездкой в Иркутской области.

"Мы определили стоимость квадратного метра, по которой будем возмещать и компенсировать потерю жилья - это будет около 45 тыс. рублей", - сказал он.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека.

 

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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