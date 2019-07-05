Мутко: выплаты на жилье пострадавшим от паводка будут из расчета 45 тыс. рублей за кв. м

ТАСС, 5 июля. Сумма компенсации на новое жилье для пострадавших во время паводка в Иркутской области будет рассчитываться исходя из цены в 45 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко, находящийся в пятницу с рабочей поездкой в Иркутской области.

"Мы определили стоимость квадратного метра, по которой будем возмещать и компенсировать потерю жилья - это будет около 45 тыс. рублей", - сказал он.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека.