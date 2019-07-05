Полиция задержала в аэропорту Домодедово мужчину, устроившего драку в самолете

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в аэропорту Домодедово дебошира, устроившего драку на борту самолета Доха - Москва. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Управления на транспорте МВД по ЦФО.

"Сотрудниками транспортной полиции с борта воздушного судна в дежурную часть полиции в Домодедово доставлен 45-летний гражданин. Установлено, что в салоне самолета мужчина размахивал руками, приставал к пассажирам, дрался, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал", - сказали в пресс-службе.

По результатам медицинского освидетельствования уровень содержания алкоголя в крови пассажира равен 0,38 промилле.

"В отношении гражданина составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения")", - заключили в пресс-службе.