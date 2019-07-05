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Медведев поддержал идею создания правозащитного центра "Единой России"

Премьер-министр отметил, что есть специфические ситуации, "когда, как говорят юристы, права гражданина нарушены и он ищет правды"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции партии "Единая Россия" высказался в поддержку идеи создания правозащитного центра партии.

"Я думаю, что это хорошая инициатива, давайте ее поддержим", - сказал он. Медведев подчеркнул, что "в широком смысле слова вся деятельность партии носит правозащитный характер, поскольку задача партии - защищать интересы людей, интересы граждан нашей страны". Он отметил, что приемные партии выполняют очень большую нагрузку и берут на себя эту работу. "Но зачастую, и здесь коллеги правы, такого рода консультации требуют более продвинутого характера. Здесь уже недостаточно общих представлений. Ради этого как раз и надо создать правозащитный центр", - сказал премьер.

Медведев подчеркнул, что "есть специфические ситуации, когда, как говорят юристы, права гражданина нарушены и он ищет правды". По его словам, можно это делать, обращаясь к государственным органам, в прокуратуру, в суд. Но сначала получить грамотную консультацию, что делать, какие есть возможности. "Далеко не все граждане нашей страны имеют на это деньги. Это довольно дорогостоящие процедуры, - заметил премьер. - Задача нашей партии - оказать такую первичную правовую помощь людям, которые пришли за поддержкой. Многих из них просто постигла беда".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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