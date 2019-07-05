Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине

РИМ, 5 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в пятницу, выступая перед верховным архиепископом Киево-Галицким Святославом (Шевчуком), членами Постоянного синода и митрополитами Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ), которых собрал в Ватикане на двухдневную встречу, посвященную ситуации на Украине.

Слова понтифика распространила служба печати Святого престола.

"Украина давно переживает непростые времена, более пяти лет продолжается конфликт, который многие называют гибридным, поскольку это и военные действия, которые ответственные пытаются скрыть, и страдания наиболее слабых и маленьких, и конфликт, усугубляющийся пропагандистскими фальсификациями и манипуляциями разного типа, включая попытки использовать религиозный аспект", - сказал Папа Франциск.

Накануне Франциск обсуждал ситуацию на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, который нанес визит в Ватикан.