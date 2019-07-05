В микрорайоне Краснодара меняют поставщика воды после массового отравления людей

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Жителей поселка Краснодарский, где произошло массовое отравление питьевой водой, подключат к сетям ООО "Водоканал" к 7 июля, сообщили ТАСС в департаменте городского хозяйства администрации города.

В поселке Краснодарском водопроводной водой отравились 24 человека, следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело. По данным Роспотребнадзора, источником отправления была питьевая вода. Поставки воды в этот микрорайон осуществляла индивидуальный предприниматель Лусинэ Карапетян. Представитель компании сообщала, что на ведение данной деятельности имеется лицензия, все технические нормы при подаче воды соблюдались.

"Начались работы по переключению [поселка к коммуникациям] ООО "Водоканал", их завершат до 7 июля. Затем в течение двух-трех дней будут взяты пробы воды и проведены соответствующие анализы. Если вода будет соответствовать нормам, то в микрорайоне полностью восстановят водоснабжение", - сказали в департаменте.

В департаменте пояснили, что на данный момент в поселок Краснодарский продолжается подача технической воды. На время проведения технических работ по подключению к сетям ООО "Водоканал" водоснабжение в микрорайоне Краснодара будет полностью приостановлено.

Ранее сообщалось, что из-за массового отравления в микрорайоне на несколько дней было прервано водоснабжение. Специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствие санитарным нормам воды, в пробах не обнаружили вирусов, но нашли бактерии. После этого была возобновлена подача технической сильно хлорированной воды для промывки труб.

В региональном управлении Роспотребнадзора в пятницу сообщили ТАСС, что вновь взятые пробы воды по микробиологическим (бактериальным) показателям также не соответствует санитарным нормам.