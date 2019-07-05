Медведев выразил уверенность в пользе честных партийных журналистских расследований

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что партийные журналистские расследования будут полезны. В то же время, как заявил он на пленарном заседании политической конференции единороссов, такие расследования должны быть качественными и честными.

Таким образом Медведев прокомментировал идею провести партийный конкурс для наиболее ярких журналистских расследований. Эту инициативу он озвучил в начале недели в своей статье в газете "Известия". Премьер обратил внимание на то, что идея конкурса довольно быстро стала предметом дискуссий, добавив, что, видимо, "есть попадание в какую-то болевую точку".

"Естественно, это сразу же было подвергнуто критике, типа, посмотрим мы на ваши расследования, что вы там накопаете. Мол, наши расследования честные, мы изобличаем плохих людей, а ваши расследования будут никакими. Но, я думаю, что это не так. Да и дело не в конкурсе, а в том, чтобы была качественная журналистика", - сказал Медведев.

Премьер выразил мнение, что журналистика в последние годы "переживает непростые времена". Он пояснил, что прежде журналистов было значительно меньше и они имели хорошее образование, "а сейчас любой популярный блогер может рассматривать себя в качестве вполне успешного журналиста". "Означает ли это, что любой популярный блогер - это качественный представитель журналистской профессии? Нет, конечно", - добавил Медведев, отметив, что по текстам расследований всегда видно, имеет ли автор базовую журналистскую подготовку, или он пишет "по велению сердца".

"Я не говорю, что второе хуже, но все-таки качественная журналистика, которая связана с погружением в материал, с проработкой самых сложных тем, безусловно, нужна", - заявил Медведев. При этом он признал, что такая работа подчас связана необходимостью "идти против властей, чтобы описать то или иное явление".

Глава кабмина подчеркнул, что партия должна такие расследования поддерживать. "Главное, чтобы все это было сделано честно. Это ключевой момент. Давайте попробуем, посмотрим, что из этой инициативы [проведения конкурса] получится, но я думаю, что для нашей партии это было бы очень важно. Ждем интересных публикаций", - резюмировал Медведев.