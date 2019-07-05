Учителя из 14 регионов приняли участие в конференции по биологии в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Учителя из 14 регионов РФ приняли участие в научно-практической конференции "Актуальные вопросы биологического образования", где обсудили проблемы биологического образования и современные тенденции развития предметной области "Естественные науки". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе корпорации "Российский учебник".

"На конференции учителя из 14 регионов РФ обсуждали результаты проведения итоговой аттестации на основном уровне образования и среднего общего образования, сравнили показатели различных регионов. Также педагогический корпус учителей биологии поделился своим опытом подготовки школьников к сдаче экзаменов", - рассказала главный методист по биологии корпорации "Российский учебник" Светлана Исакова.

По ее словам, участники мероприятия выразили беспокойство по поводу отсутствия разработанной концепции биологического образования, как методологической и методической основы учебного процесса. "В рамках конференции были проведены мастер-классы не только по содержанию предметной области, но и по методике обучения биологии. Мы обсудили проблемы разработки компетентностно-ориентированных заданий и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. Остался открытым вопрос разработки критериев оценивания компетентностно-ориентированных заданий, который нам еще предстоит обсудить в рамках совместных мероприятий", - сообщила Исакова.

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