Толстой: РФ будет бороться за скифское золото даже в случае отрицательного вердикта суда

МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Россия продолжит бороться за скифское золото даже в случае, если апелляционный суд Амстердама встанет на сторону Украины. Об этом заявил журналистам в пятницу советник президента РФ по культуре Владимир Толстой на выездном заседании президиума Российского комитета Международного совета музеев - ИКОМ России.

Апелляционный суд Амстердама отложил до 16 июля вынесение решения в споре между крымскими музеями и Украиной о правах на скифское золото. В конце марта 2017 года инстанция получила апелляцию от крымских музеев на решение окружного суда Амстердама от декабря 2016 года о том, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. Тогда суд отказался выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

"Естественно, Россия будет бороться, потому что Крым - это часть Российской Федерации, предметы эти находились в Крымских музеях. Поэтому Россия абсолютно вправе защищать свои интересы по скифскому золоту", - сказал Толстой, отвечая на вопрос ТАСС о дальнейших шагах РФ в случае решения апелляционного суда не в ее пользу.

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей, и сейчас вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.