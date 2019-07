МИД Великобритании отказал журналистам RT в аккредитации на конференцию

"Нам отказали в аккредитации на "Глобальную конференцию по свободе прессы", которую проводит британский МИД", - написала она.

"По телефону нам сказали: "Sorry, we are full ("Извините, мест нет")", - уточняется в Telegram-канале RT.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ сообщал, что российские дипломаты получили приглашение на участие в министерской конференции по вопросу свободы СМИ, которая состоится 10-11 июля.

О планах провести такую конференцию в январе сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Состав участников официально не был объявлен. Однако, как предполагается, в работе конференции примет участие адвокат Амаль Клуни, супруга актера Джорджа Клуни, которую в апреле глава МИД Великобритании Джереми Хант назначил своим специальным представителем по вопросам СМИ и председателем экспертной группы по защите прав журналистов.