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МИД Великобритании отказал журналистам RT в аккредитации на конференцию

Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеканалу заявили, что мест на мероприятии нет
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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Великобритании отказало в аккредитации журналистам телеканала Russia Today (RT) на Глобальную конференцию по свободе СМИ. Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в пятницу в своем Telegram-канале.

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"Нам отказали в аккредитации на "Глобальную конференцию по свободе прессы", которую проводит британский МИД", - написала она.

"По телефону нам сказали: "Sorry, we are full ("Извините, мест нет")", - уточняется в Telegram-канале RT.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ сообщал, что российские дипломаты получили приглашение на участие в министерской конференции по вопросу свободы СМИ, которая состоится 10-11 июля.

О планах провести такую конференцию в январе сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Состав участников официально не был объявлен. Однако, как предполагается, в работе конференции примет участие адвокат Амаль Клуни, супруга актера Джорджа Клуни, которую в апреле глава МИД Великобритании Джереми Хант назначил своим специальным представителем по вопросам СМИ и председателем экспертной группы по защите прав журналистов.

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