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Посольство РФ: реализация проекта о репрессированных литовцах остается приостановленной

Как отметили в российском диппредставительстве, при принятии такого решения учтена кризисная ситуация вокруг установки и реставрации памятников на советских воинских захоронениях в Литве

ВИЛЬНЮС, 5 июля. /ТАСС/. Реализация осуществлявшегося Литвой по согласованию с Россией проекта "Миссия Сибирь" по увековечению памяти репрессированных литовцев остается приостановленной в соответствии с принципом взаимности. Заявление об этом в пятницу разместило на своем сайте посольство РФ в Вильнюсе в ответ на запрос о выдаче виз участникам экспедиции.

Как отметило российское диппредставительство, при принятии такого решения учтена "кризисная ситуация вокруг установки и реставрации памятников, надгробий и памятных знаков на советских воинских захоронениях в Литве". Посольство констатировало "невозможность на плановой и системной основе осуществлять ремонтно-восстановительные работы на указанных объектах".

"В этих условиях литовская сторона не оставила нам другого выхода, кроме как на основе принципа взаимности приостановить реализацию проекта "Миссия Сибирь" на территории Российской Федерации", - подчеркнуло посольство.

Как подчеркивается в комментарии диппредставительства, указанная мера, введенная в 2018 году, будет действовать до тех пор, пока официальный Вильнюс не предоставит реальную возможность восстановления военно-мемориальной деятельности посольства в Литве.

На стадии проработки возможности поездки литовской экспедиции посольство плотно контактировало не только с МИД Литвы, но и с представителями молодежно-патриотического движения "Миссия Сибирь". Его руководителей в диппредставительстве принял посол России Александр Удальцов, состоялась обстоятельная беседа с подробным разъяснением принципиального подхода к вопросу российской стороны.

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