Автобусный парк обновили в Череповце впервые за 20 лет

ТАСС, 5 июля. Новые низкопольные газомоторные автобусы появились в пятницу на улицах города Череповца Вологодской области. Это первая масштабная поставка общественного транспорта на газомоторном топливе, необходимая для замены автобусов со сроком эксплуатации более 20-30 лет, рассказали ТАСС в администрации города.

"Сразу 25 новых автобусов марки ЛИАЗ поступили в Череповец и пополнили автопарк муниципального предприятия "Автоколонна 1456", они уже вышли на маршруты. Эти автобусы заменят часть машин, закупленных еще в середине 1990-х и начале 2000-х годов. Один череповецкий перевозчик в прошлом году приобрел два автобуса на газомторном топливе, но столь большая поставка этого экологичного транспорта произошла впервые", - рассказал ТАСС помощник мэра Череповца Сергей Климушкин.

По информации пресс-службы губернатора Вологодской области, современные машины были приобретены по областной программе "Ваш автобус", сумма контракта составила 179 млн рублей.

Удобство новых машин оценил во время поездки в Череповец в пятницу и руководитель региона Олег Кувшинников. "ЛИАЗы сейчас делают комфортные. Они оборудованы камерами - водитель может наблюдать за всем происходящим и на дороге, и в салоне. Мамы с колясками, люди с ограниченными возможностями здоровья могут использовать специальную возможность заезда в автобус через систему наклона кузова в сторону дверей, для них есть площадка для колясок. В Вологде ждут своего выхода на линии 25 таких же ЛИАЗов", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, при покупке автобусов основной упор делался на экологичность, безопасность и создание комфортных условий для пассажиров и водителей. Каждый ЛИАЗ рассчитан на перевозку до 108 человек. Автопарк череповецкой "Автоколонны 1456", которая обслуживает более половины автобусных маршрутов в городе, насчитывает 162 автобуса, 126 из них ежедневно выходят на линии, остальные работают на межгородских и пригородных направлениях. Как анонсировали на предприятии, с сентября этого года жители и гости Череповца смогут оплачивать проезд в городских автобусах предприятия банковской картой.