Власти столицы намерены вовлечь больше мужчин в программу "Московское долголетие"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Программа "Московское долголетие" будет дополняться различными спортивными занятиями, чтобы привлечь к участию в проекте больше мужчин. Об этом сообщил журналистам на полях Московского урбанистического форума в пятницу заместитель руководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов.

"У нас сегодня в проекте 85% - это женщины и 15% - мужчины. Мы будем фокусироваться на новых сервисах, которые привлекут в проект мужчин - это расширение линейки предложений, связанных со спортом, с футболом, с активностью в парках, сейчас мы уже этим занимаемся в режиме эксперимента <...> Спортивные активности привлекают мужчин, в том числе скандинавская ходьба. Мы понимаем, что продолжительность жизни у мужчин и женщин отличается на 10 лет в среднем, проект "Московское долголетие" будет уделять внимание и этому", - сказал он.

Филиппов уточнил, что в "Московском долголетии" сегодня активно участвуют более 160 тыс. москвичей - это те люди, которые минимум раз в неделю приходят минимум на одно занятие проекта. Всего за время существования программы в ней приняли участие более 300 тыс. человек, это каждый десятый москвич старшего возраста. В среднем каждую неделю количество участников "Московского долголетия" увеличивается на две тысячи, добавил он.

Проект "Московское долголетие" был создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году, он стартовал 1 марта как пилотный. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.

Стать участниками могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, являющиеся москвичами.