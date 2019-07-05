В курортном Железноводске к лету 2020 года обустроят пляж для купания

ПЯТИГОРСК, 5 июля. /ТАСС/. Пляж для купания на Курортном озере в Железноводске Ставропольского края впервые за 20 лет оборудуют к лету 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации города.

"В озере 20 лет как официально запрещено купаться. В настоящее время на территории Железноводска нет официально разрешенного места для купания. Реализуя проект по благоустройству этого водоема, уже к началу купального сезона 2020 года в Железноводске появится полноценный пляж", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в настоящее время горожане подают заявки и высказывают мысли о том, как должно выглядеть озеро. "Как будет выглядеть Курортное озеро, решат жители. От горожан уже начали поступать предложения по благоустройству декоративного водоема. Мнения сходятся в том, что Курортное озеро непременно должно быть приспособлено для купания. Горожане предлагают разместить на этой территории детские площадки, зоны для отдыха и пикника", - отмечает пресс-служба.

Предполагается, что прибрежную зону очистят от ила, а из речной гальки сделают основание для плавательной зоны. Глубина водоема составляет 8 м.

По программе "Комфортная городская среда" в Железноводске благоустроили городской сквер "Аллея любви", капитально отремонтировали парк имени Станислава Говорухина, ведется строительство общественного пространства "Комсомольская поляна". Все эти объекты были выбраны жителями городского округа путем рейтингового голосования.