Режим ЧС сняли в Новотроицке Оренбургской области, где ранее произошел природный пожар

ТАСС, 5 июля. Власти города Новотроицка Оренбургской области, где ранее произошел крупный природный пожар на площади более 20 га, сняли режим чрезвычайной ситуации, действовавший на территории муниципального образования с 29 июня. Постановление, подписанное главой города Дмитрием Буфетовым, разместили в пятницу на сайте городской администрации.

"Отменить на территории муниципального образования город Новотроицк режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", - говорится в постановлении.

Природный пожар на границе Казахстана и Оренбургской области начался утром 29 июня со стороны Казахстана. Затем огонь перекинулся на территорию Новотроицкого округа, угрожая селам Хабарное и Пригорное, эвакуация которых не проводилась.

Всего в ликвидации пожара участвовали 229 человек, в том числе около 60 волонтеров, а также 58 единиц техники. К тушению привлекали пожарный поезд, вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 Министерства обороны России. Пожар удалось ликвидировать 30 июня, люди при этом не пострадали.