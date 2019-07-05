Таганрогская таможня задержала более 34 тыс. бутылок контрафактных "Ессентуков"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Таганрогская таможня пресекла незаконный экспорт контрафактной минеральной воды "Ессентуки", задержав более 34 тыс. бутылок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Кавминкурортресурсы" (КМКР).

"Таганрогские таможенники перекрыли канал экспорта минеральной воды с незаконными наименованиями "Ессентуки №4", "Ессентуки №17" <…> Выявлено более 34 тыс. бутылок контрафактной минеральной воды, возбуждено десять дел об административных правонарушениях", - отмечается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, что таганрогская фирма вывозила на Украину контрафактную продукцию с июля 2018 года по апрель 2019 года. Правообладатель подтвердил экспертное заключение о том, что этикетки контрафактной воды до степени смешения схожи с оригинальным товаром, что вводит потребителей в замешательство.

"Неправомерное использование популярных брендов в названии минеральной воды подрывает репутацию России как надежного поставщика, особенно когда заключаются внешнеторговые контакты. Мы обратились в Южное таможенное управление Федеральной таможенной службы с просьбой проверить, поставляют ли недобросовестные производители минеральную воду за границу", - приводят в пресс-службе слова главы КМКР Евгения Левицкого.

В октябре 2018 года производитель минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", предприятие "Холдинг Аква", обратился в Минпромторг с просьбой провести добровольный эксперимент по включению минеральной воды в систему маркировки. Таким образом участники рынка планируют решить проблему контрафакта. По оценкам экспертов, доля контрафакта на рынке минеральной воды доходит до 60%.