{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности

Агентство отмечает, что она превысила 32,2 градуса по Цельсию
Описание
© REUTERS/Yereth Rosen

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

По ее данным, температура воздуха в Анкоридже в четверг превысила 32,2 градуса по Цельсию. Как уточнил метеоролог Боб Клей, прежний рекорд составлял 29,4 градуса и был зафиксирован 14 июня 1969 года.

В городе Кенай (штат Аляска), расположенном на одноименном полуострове на побережье залива Кука, и в населенном пункте Кинг-Салмон данный показатель в четверг составил 31,67 градуса, что также стало рекордом. Метеорологи обусловили необычную для Аляски жару влиянием области высокого давления, установившейся над юго-центральной частью штата.

Теги
США
Васильев: уволенных работников резиденции Деда Мороза трудоустроят при их желании
По словам губернатора Вологодской области, проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" не переходит в частные руки, а остается государственным
Читать полностью