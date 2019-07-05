Проект трамвая на водородном топливе представят в Санкт-Петербурге в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. "Крыловский государственный научный центр" представит в августе в Санкт-Петербурге проект энергосберегающего трамвая на водородных топливных элементах, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"О социально значимых разработках, направленных на развитие общественного транспорта Санкт-Петербурга, сегодня рассказали врио губернатору Александру Беглову в ходе его рабочего визита в ФГУП "Крыловский государственный научный центр". В частности, в августе 2019 года петербуржцам представят проект трамвая, разработанного по принципам водородной энергетики", - отмечается в сообщении.

Модель нового трамвая будет отличаться высокими показателями экологичности, уточнили ТАСС в пресс-службе научного центра.

В ходе визита Беглов также ознакомился с ходом испытаний модели буксира в уникальном опытном ледовом бассейне, который является самым крупным в Европе.

"Четыре новейших атомных ледокола, строящиеся на петербургских верфях, а также ледовая научная платформа, используемая в Северном Ледовитом океане, проходили испытания в этом уникальном бассейне, где определялась их способность справляться со льдом четырехметровой толщины", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Санкт-Петербурга.