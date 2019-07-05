Сенатор от Подмосковья внес в Госдуму законопроект о регулировании медицинских отходов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских внес в Государственную думу проект поправок в 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", которые должны распространить действие этого закона на медицинские отходы. Это следует из опубликованных в пятницу в электронной базе данных Госдумы материалов.

"В настоящее время законодательством РФ не предусмотрено комплексное правовое регулирование порядка обращения с медицинскими отходами, а также осуществления контроля за обращением потенциально опасных медицинских отходов, их транспортировкой и захоронением <…> В целях создания современной, безопасной и понятной системы обращения с медицинскими отходами законопроектом предлагается распространить действие Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" на отношения, связанные с обращением с медицинскими отходами, и предусмотреть наделение правительства РФ полномочиями по установлению правил обращения с медицинскими отходами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту за подписью Русских.

Сенатор отметил, что действующий СанПиН не предусматривает лицензирование обращения с медицинскими отходами, а законодательство не определяет органы контроля и надзора за этой деятельностью. Правила разработки схем санитарной очистки территорий не описывают, как нужно обращаться с медицинскими отходами, также отсутствует система учета перемещения такого мусора, добавил Русских.

"Отсутствие системы учета и контроля в области обращения с медицинскими отходами, в свою очередь, приводит к недобросовестному исполнению отдельными хозяйствующими субъектами обязанностей по сбору, транспортированию, обезвреживанию медицинских отходов, что влечет возможность образования несанкционированных свалок таких отходов, а также создает риск нанесения ущерба окружающей среде и здоровью населения", - говорится в пояснительной записке.

Русских сенатором назначил в сентябре 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев. В марте 2019 года ТАСС сообщал, что правительство Московской области обратилось к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением включить медицинские отходы в область полномочий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и распространить на них действие ФЗ-89. Глава кабмина поручил выработать решения. Позднее в интервью ТАСС генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что для обращения с медицинскими отходами скорее всего потребуется новая вертикально интегрированная инфраструктура с собственными мусоровозами, сортировками и перерабатывающими предприятиями.

По данным заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии, члена Общественного совета Минприроды РФ Владислава Жукова, в России образуется порядка 4 млн тонн медицинских отходов в год.