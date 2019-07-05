Васильев: уволенных работников резиденции Деда Мороза трудоустроят при их желании

ТАСС, 5 июля. Все сотрудники резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, которые были уволены в результате реорганизации, но желают продолжить работу, будут трудоустроены. Об этом сообщил в пятницу на встрече с сотрудниками и представителями туроператоров заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

Ранее ряд федеральных и региональных изданий сообщили об угрозе ликвидации резиденции в результате реорганизации и потери двух третей персонала - около 50 сотрудников резиденции уволены или ушли сами.

"Все уволенные в связи с реорганизацией автономного учреждения работники могут продолжить многолетнюю работу по развитию проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза". Что касается приема на работу, мы договорились: в течение следующей недели всех, кто сделает выбор для себя продолжить работу в проекте, руководство АО "Дед Мороз" и департамента культуры и туризма области ждут для обсуждения условий труда, обязанностей, трудового договора", - процитировала Васильева пресс-служба областного правительства.

По его словам, в настоящее время идет процесс трудоустройства работников ликвидируемого учреждения. При необходимости штатное расписание будет пересмотрено для трудоустройства всех желающих и подходящих по своей квалификации.

По словам Васильева, за 20 лет существования проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" превратился в серьезный общероссийский бренд, один из самых известных культурных и туристических проектов России. Правительство области инициировало реструктуризацию его управления путем увеличения уставного капитала АО "Дед Мороз". Предполагается площадь вотчины увеличить почти в 2,5 раза - с 42 до 90 га. На сегодня идет работа по привлечению инвесторов под гарантии предоставления земель, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. В активной стадии - реконструкция аэропорта, который позволит увеличить поток авиатуристов в три раза. Есть потенциальные инвесторы, которые проявляют заинтересованность в строительстве новых объектов для повышения уровня и качества проекта.

Реорганизацию начали обсуждать год назад и договорились провести ее после прохождения пика туристического сезона. "Реорганизация нужна, чтобы проект жил и развивался по-новому, сегодня вотчина должна соответствовать требованиям XXI века. Необходимо привлекать инвесторов, искать новые формы работы. Мы должны сделать так, чтобы тот туристический поток, который всегда есть в Великом Устюге, не только не снижался, но и рос, потому что проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" для города и района - жизненно важное явление. Мы все должны спокойно пройти процесс реорганизации", - сказал Васильев.

В государственных руках

Он также отметил, что проект не переходит в частные руки, остается государственным. "Все имущество реорганизуемого учреждения "Дом Деда Мороза" полностью остается государственным: до последней копейки продолжает находиться в казне Вологодской области. После завершения процедуры реорганизации 100% имущественной массы будет находиться в АО "Дед Мороз", учредитель которого - правительство Вологодской области", - сказал Васильев.

После завершения реорганизации будет объявлен открытый конкурс на должность генерального директора АО "Дед Мороз" - человека, который будет руководить проектом. Конкурс будет открытым, с предельно понятными критериями, с заранее подготовленным списком конкурсной комиссии, в которую войдут представители власти, общественности, туристических организаций, добавил замгубернатора. Вместе с туроператорами он обсудил подготовку к новому туристическому сезону, чтобы качество предоставляемых услуг улучшилось.

Как сообщил ранее ТАСС руководитель департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский, концепция развития проекта "Великий Устюг - вотчина Деда Мороза", над которой в настоящий момент ведется работа, будет представлена общественности и заинтересованным инвесторам в сентябре-октябре этого года. В ходе реализации второй очереди проекта планируется обустройство парковой зоны, создание маршрутов для активного отдыха, строительство аттракционов, аквапарка, кинотеатра, спа-комплекса, гостиниц и домов для интерактивных площадок, объектов торговли, расширение филиала Московского зоопарка.

В вотчине, которая расположена в деревне Морозовица, действуют двухэтажный терем, Тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге успешно функционируют городская резиденция Деда Мороза, его почта и Дом моды. Постоянное "жилье" Дед Мороз получил в Великом Устюге в 1999 году.