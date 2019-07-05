Санкт-Петербург в 2020 году примет Всемирную конференцию по исследованию космоса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Специалисты космической отрасли, ученые, инженеры, предприниматели и представители власти соберутся в Санкт-Петербурге в 2020 году на Глобальной конференции по исследованию космоса (Global Space Exploration Conference, GLEX). Об этом сообщили журналистам в пятницу в комитете по развитию туризма по итогам визита в город представителей государственной корпорации "Роскосмос" и Международной астронавтической федерации для обсуждения деталей проведения форума.

"В программе Глобальной конференции 2020 года запланированы молодежный день, пленарное заседание, проведение более 40 параллельных тематических сессий, а также специализированная выставка", - рассказали в комитете.

Отмечается, что Петербург посетили заместитель генерального директора по международному сотрудничеству ГК "Роскосмос" Сергей Савельев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации Сергей Крикалев, исполнительный секретарь Международной астронавтической федерации Кристиан Файхтингер, а также первый вице-президент Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики РФ Олег Мухин. С их участием состоялись осмотр конгрессно-выставочных возможностей города, а также обсуждение формата проведения мероприятия и культурной программы.

Решение о проведении конференции в Петербурге было принято ранее на заседании бюро Международной астронавтической федерации, где город на Неве представлял Крикалев. Он является участником программы "Амбассадор Санкт-Петербурга", в рамках которой ведущие эксперты в разных отраслях приглашаются представлять Петербург на международных деловых мероприятиях и презентовать конкурсные заявки на право проведения в городе тех или иных событий.

Деловой туризм рассматривается в настоящее время в качестве одного из приоритетов развития туристической сферы Санкт-Петербурга. Как ранее отмечали в профильном комитете, по итогам 2018 года в городе был зафиксирован 10-процентный рост по числу конгрессно-выставочных мероприятий, в сравнении с прошлым годом. Согласно прогнозу, в 2020 году число деловых туристов и путешественников, приезжающих в Петербург на разнообразные конгрессы и мероприятия, вырастет до 1 млн человек.