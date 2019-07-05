Единовременные пособия для молодых медиков в Ленинградской области увеличили втрое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области более чем в три раза, до 100 тыс. рублей, увеличили единовременные выплаты для молодых медицинских работников. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Дрозденко, молодым врачам, устроившимся на работу в областные организации, оказывающие населению первичную медико-санитарную помощь, будет выплачиваться 100 тыс. рублей единовременно (ранее - 30 тыс.), фельдшерам - 50 тыс. (раньше 15 тыс.)", - говорится в сообщении.

При этом минимальный срок работы, которые врачи должны отработать в учреждении, сокращается с пяти до трех лет. Власти рассчитывают, что эти меры помогут сократить кадровый дефицит.

Как отмечает пресс-служба, в регионе сформирована система социальной поддержки медиков. Помимо федеральной программы "Земский доктор", с 2013 года в области действует дополнительная мера соцподдержки - единовременная выплата 345 тыс. рублей средним медицинским работникам в возрасте до 35 лет, которые приехали работать в сельскую местность. С 2019 года эту помощь начали получать медработники в возрасте до 50 лет.

В 2018 году, по данным правительства, по программе "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" за счет областного бюджета для врачей купили 17 квартир и один жилой дом. Всего за 2014-2018 годы в регионе приобрели 149 жилых помещений для медицинских работников.