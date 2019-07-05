Всероссийская диспансеризация взрослого населения пройдет в 2019-2020 годах

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Распоряжение предписывает федеральным министерствам, Фонду обязательного медицинского страхования и Росздравнадзору обеспечить проведение профилактических осмотров.

Также Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорт, Минтранс и Минтруд должны провести информационную кампанию, направленную на информирование населения и популяризацию мероприятий.