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Всероссийская диспансеризация взрослого населения пройдет в 2019-2020 годах

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Распоряжение предписывает федеральным министерствам, Фонду обязательного медицинского страхования и Росздравнадзору обеспечить проведение профилактических осмотров.

Также Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорт, Минтранс и Минтруд должны провести информационную кампанию, направленную на информирование населения и популяризацию мероприятий.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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