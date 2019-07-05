Задержанный по подозрению в госизмене Воробьев защитил диссертацию о борьбе с коррупцией

ТАСС, 5 июля. Задержанный по подозрению в государственной измене помощник полномочного представителя президента РФ Уральского федерального округа Александр Воробьев защитил диссертацию на тему "Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления", за что весной 2017 года ему была присуждена ученая степень кандидата юридических наук. Информация об этом содержится в заключении аттестационного дела, копия которого сохранена на сайте Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, в котором он защищал диссертацию.

Согласно официальному сайту кадрового резерва правительства Калининградской области, Воробьев Александр Владимирович родился в 1980 году и в 2004 году окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "правоведение". Эта же информация подтверждается в опубликованном на сайте университета заключении о присвоении ему ученой степени кандидата наук. На сайте полпредства УрФО также есть информация о том, что Воробьев в 2017 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

"Заключение от 11.05.2017 года о присуждении Воробьеву Александру Владимировичу, гражданство Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. Диссертация "Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления" принята к защите 22 декабря 2016 года объединенным диссертационным советом на базе ФГАОУ ВО "Балтийского федерального университета им. И. Канта", ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет имени Герцена", ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет", - сказано в документе.

Диссертация была выполнена на кафедре уголовного права и криминологии юридического института ФГАОУ ВО "Балтийского федерального университета им. И. Канта". В аттестационном деле также отмечено, что на момент получения степени Воробьев работал преподавателем в Гусевском политехническом коллеже в Калининградской области.

Отзывы на научную работу

В положительном заключении на научную работу эксперты отметили своевременность исследования в контексте развития уголовного права, однако есть и замечания - содержание диссертации шире ее названия, также имеются неточности в формулировках санкций, предусмотренных статьями УК РФ. В заключении также отмечено, что Воробьев неоднократно печатался в специализированных журналах с работами на тему борьбы с коррупцией. Диссертационная комиссия обратила внимание на то, что в его научном труде предложен механизм предупреждения коррупционных преступлений и внесены предложения по совершенствованию законодательства.

"Разработанные положения и выводы [диссертации] внедрены в деятельность органов прокуратуры и Следственного комитета РФ для выработки мер предупреждения и расследования коррупционных преступлений. Представлены конкретные предложения по изменению и дополнению ряда статей УК РФ. Предложенные рекомендации могут быть непосредственно использованы при реализации Национального плана по противодействию коррупции", - говорится в документе. ТАСС запросил комментарии у представителей университетов, которые входили в диссертационную комиссию, однако на данный момент не располагает их комментариями о принадлежности данной научной работы задержанному.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. В ходе установления личности в суде он представился как помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

По информации полпредства УрФО, Александр Воробьев родился 30 апреля 1980 года, с 2010 года по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, после чего с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. В июле 2018 года назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

По данным архива сайта правительства Калининградской области, Воробьев реализовал грант на обучение в National School of Public Administration в Варшаве.