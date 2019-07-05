Травмированную в Ингушетии девочку доставили в Москву

МАГАС, 5 июля. /ТАСС/. Получившая серьезные травмы в результате избиения в Ингушетии семилетняя девочка авиарейсом из Магаса доставлена в московский аэропорт Шереметьево, откуда ее перевезут в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, сообщил ТАСС в пятницу представитель Минздрава Ингушетии.

В четверг девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Ей была проведена операция, после чего было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику.

"Самолет только что приземлился в Шереметьево, полет прошел нормально. Состояние девочки стабильное, тяжелое, ее перевозят в клинику Рошаля", - сказал представитель министерства.

Ранее сообщалось, что по подозрению в нанесении девочке телесных повреждение в Ингушетии задержана ее родная тетя, у которой ребенок проживал без каких-либо документов.