Суд оштрафовал бывшего врио мэра Махачкалы за покровительство частной компании

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Суд Махачкалы приговорил к штрафу в 200 тыс. рублей бывшего врио главы администрации города Абусупьяна Гасанова за покровительство частной компании при проведении аукциона по ремонту дорог. Об этом ТАСС сообщила в пятницу руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств, поскольку обвиняемый согласился с обвинением и в полном объеме признал вину <…> Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей", - сказала она.

В марте 2018 года Гасанов, исполняя обязанности мэра и действуя в интересах ООО НПО "Дормост", дал незаконное указание начальнику муниципального управления ЖКХ обеспечить победу этой компании в электронном аукционе на проведение работ по ремонту дорог и улиц. В результате казенное учреждение заключило с компанией контракт на сумму, которая более чем на 34 млн рублей превысила цену контракта, предложенного другим участником аукциона. Согласно материалам дела, Гасанов полностью возместил причиненный администрации города ущерб.

Гасанов стал врио главы города 22 января 2018 года после ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева.