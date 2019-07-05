Молодежный форум "Территория смыслов" впервые открывается в Подмосковье

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 6 июля. /ТАСС/. Молодежный форум "Территория смыслов" впервые пройдет в Солнечногорске Московской области на базе мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

В предыдущие годы мероприятие базировалось во Владимирской области, в связи с чем называлось "Территория смыслов на Клязьме".

Новая площадка - новые возможности

Как пояснил ранее журналистам программный директор форума, общественный советник главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Матвей Навдаев, одним из аргументов для переезда площадки стало ее фактически вписывание "в образовательную среду, которая будет круглогодичной". "Мы концентрируемся здесь со всеми образовательными программами большой открытой платформы "Россия - страна возможностей" в этом месте", - констатировал он.

Если предыдущее место расположения форума предполагало проживание его участников в палатках, то в "Сенеже" им будут предоставлены места во временных стационарных домиках." Это совершенно точно следующий шаг в развитии форума, совершенно другое качество и уровень жизни, мы создаем комфортную среду пребывания", - обратил внимание Навдаев.

По его мнению, новые условия проживания будут служить тому, что молодые люди, приезжающие на "Территорию смыслов", с самого начала пребывания здесь будут чувствовать себя "готовыми к творчеству, к развитию".

Кроме того, отметил он, внутренняя территория форума не имеет каких-либо заборов, представляя тем самым "безбарьерное пространство в прямом смысле слова". "Это еще один шаг в развитии", - убежден Навдаев.

По мнению ректора "Сенеж", заместителя гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Каспржака, предлагаемый новый формат адекватен требованиям времени. "Нужно меняться так быстро, как меняется наш главный гость - это молодой человек или девушка, которые приезжают сюда. И нужно меняться в угоду их спросу, делать так, чтобы им было комфортно и удобно", - полагает он.

В настоящее время, по словам Каспржака, найдено временное решение для размещения участников форума, однако проводится конкурс проектов на всю инфраструктуру "Сенежа". Он обратил внимание, что "теперь молодежный форум находится в месте, где учат министров, губернаторов, в котором проходят совещания перед Госсоветом". Тем самым, считает он, молодежь чувствует себя "вплетенной" в масштабную историю, что принципиально "меняет атмосферу".

"Надеюсь, что ребята, которые посетят "Территорию смыслов" в этом году, в последующие годы станут участниками других проектов "России - страны возможностей", и тем самым появится такой коммулятивный эффект", - сказал он.

Программа и участники

По данным организаторов, в рамках форума пройдет шесть тематических смен.

Первая смена будет посвящена проектам платформы "Россия - страна возможностей", далее пройдут тематические смены по образованию, волонтерам, политике, высоким технологиям и экологии. Завершится форум 20 августа.

Как сообщили организаторы, на форуме соберутся около 6 тыс. человек, в том числе участники олимпиады "Я профессионал" и других проектов платформы "Россия - страна возможностей".

Особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный социально ориентированный проект, разработанный непосредственно на форуме, сообщил Навдаев.

Он уточнил, что в ходе каждой смены может быть разыграно до четырех командных грантов в сумме 3 млн рублей.

"Кроме того, в течение форума будут разыграны индивидуальные гранты в сумме до 1 млн рублей. Их количество будет зависит от подданных заявок", - уточнил Навдаев.

На форуме выступят "известные политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения".

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия - страна возможностей" и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".