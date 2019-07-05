Лекции о бессмертии, "суд над роботом" и трэш-кары. В Петербурге стартует Geek Picnic

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Фестиваль Geek Picnic, посвященный популяризации науки, технологий и искусства, стартует в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге в субботу. Гостей события ждут "суд над роботом", гонки на трэш-карах и лекции о вечной жизни - именно эту тему организаторы объявили в этом году главной.

"В первые выходные июля Приморский парк Победы станет площадкой масштабного фестиваля, где посетители смогут погрузится в мир современной науки и технологий, связанных с вопросами и перспективами "вечной жизни" человека. Хэдлайнерами Geek Picnic в этом году станут американский физик, соавтор Стивена Хокинга и популяризатор науки Леонард Млодинов, художник, живая легенда science-арта - Стеларк и шотландский врач и писатель Гэвин Френсис", - отметили организаторы.

Ожидается, что в лекционной программе фестиваля выступят более 100 экспертов в разных областях - научной журналистике, детской психологии, философии, физике, психологии видеоигр, питания и многих других. Специальный познавательный лекторий будет работать и в детской зоне - посетители смогут ознакомиться с исследованиями в сфере педагогики, осознанного родительства и нетревожного подхода к воспитанию и получить от экспертов ответы на волнующие их вопросы.

Кино на воздухе и гуляющий робот

Одним из самых зрелищных пунктов развлекательной программы фестиваля станет трасса с препятствиями "Дорога Ярости", на которой будут проходить заезды трэш-каров. Предполагается, что любой желающий может поучаствовать в гонке, став пилотом одной из машин Geek Picnic или создав собственный безмоторный аппарат с уникальным дизайном.

"Впервые на фестивале Geek Picnic будет работать кинотеатр под открытым небом, где посетители смогут посмотреть культовые художественные и документальные фильмы, редкие картины для ценителей и классику гик-кинематографа", - рассказали организаторы. Также в программе - научный перформанс с высоковольтными трансформаторами последнего поколения, знакомство с созданным китайском компанией роботом Laikago, который будет свободно гулять по территории фестиваля, и шоу "Суд над роботом", где, как отмечается, "впервые на скамье подсудимых окажется искусственный разум".

Кроме того, в этом году будет организован полноценный детский фестиваль. "Мастер-классы по робототехнике, моделированию и инженерному делу, лаборатории, где можно провести естественно-научные опыты, площадка для игр, спортивные активности и отдельный фуд-корт сделают эту зону местом притяжения для детей и подростков", - сказали организаторы. Так, дети смогут понаблюдать за химическими экспериментами, попробовать себя в роли разработчиков игр на хакатоне, а на мастер-классе по виртуальной медицине - научиться оказывать первую помощь и накладывать швы.

Geek Picnic проходит в Петербурге в этом году уже в 9-й раз. В Москве фестиваль пройдет с 13 по 14 июля 2019 года, а 14-15 сентября - в Краснодаре.