В КНДР выразили соболезнования в связи с наводнением в Иркутской области

ТАСС, 6 июля. Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, первый зампред Госсовета Цой Рён Хэ направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразил соболезнования непосредственно российскому лидеру и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области. Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Письмо было отправлено Путину в четверг, 4 июля.

Согласно информации ЦТАК, Цой Рён Хэ выразил надежду, что "российское правительство как можно скорее справится с разрушениями, вызванными наводнением, и добьется успеха в усилиях по возвращению жизни пострадавшего народа в нормальное русло".

В Иркутской области в результате паводков, по последним данным, погибло 22 человека, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.