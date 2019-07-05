{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

В КНДР выразили соболезнования в связи с наводнением в Иркутской области

Соответствующее письмо было направлено президенту России Владимиру Путину 4 июля

ТАСС, 6 июля. Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, первый зампред Госсовета Цой Рён Хэ направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразил соболезнования непосредственно российскому лидеру и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области. Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На эту тему

Письмо было отправлено Путину в четверг, 4 июля.

Согласно информации ЦТАК, Цой Рён Хэ выразил надежду, что "российское правительство как можно скорее справится с разрушениями, вызванными наводнением, и добьется успеха в усилиях по возвращению жизни пострадавшего народа в нормальное русло".

В Иркутской области в результате паводков, по последним данным, погибло 22 человека, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.

Теги
КНДРРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Лекции о бессмертии, "суд над роботом" и трэш-кары. В Петербурге стартует Geek Picnic
В лекционной программе фестиваля планируется выступление более 100 экспертов
Читать полностью