У травмированной в Ингушетии девочки нашли старые переломы ребер и травму позвоночника

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве выявили у девочки из Ингушетии, получившей серьезные травмы из-за избиения и доставленной на лечение в столицу, старые переломы ребер и травму позвоночника. Об этом сообщил журналистам президент клиники Леонид Рошаль.

В четверг девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику, девочка прилетела в Москву в пятницу. Пациентка летела в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии.

"При первичном обследовании диагнозы подтверждаются: серьезное повреждение в области кисти, за нее нужно бороться, у нас уже готова барокамера. С уверенностью сказать, что все обойдется хорошо и без ампутаций, пока нельзя - значительно нарушен кровоток. Мы сейчас провели только первые исследования, они были неожиданные для нас в том, что мы нашли старые переломы ребер у ребенка и травму позвоночника", - сказал Рошаль.

При этом, по его словам, старые травмы не требуют хирургического вмешательства. Рошаль отметил, что в клинике есть все необходимое для лечения девочки, врачи продолжат диагностику ребенка. Девочка уже прошла обследование у травматологов, хирургов, реаниматолога и других специалистов медучреждения. "Ее стабилизируем чуть-чуть и возьмем в операционную", - добавил Рошаль.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что сейчас решается вопрос с жизнеустройством ребенка. "Когда мы были в операционной, я слушала разговор докторов, которые обнаруживали следы старых ран и переломов, как даже доктора видавшие виды ужасались и были потрясены. Девочка часто плачет, испытывает сильные боли. Первое время с ней будет уполномоченный по правам ребенка [в Ингушетии], потом будем искать того, кто будет с ней находиться постоянно. Пока не решится вопрос с жизнеустройством, с ее здоровьем, мы эту ситуацию точно не отпустим", - сказала она.

Кузнецова уточнила, что мать и отец девочки найдены, они находятся в разводе. Она отметила, что в Ингушетии проведут проверки работы органов опеки и попечительства. "Надеюсь, будут сделаны выводы, где в системе произошел сбой, который привел к таким событиям. Мы сегодня поговорили с исполняющим обязанности главы Ингушетии [Махмуд-Али Калиматовым], принято решения о прокурорских проверках работы органов опеки и попечительства", - сказала она.

История девочки

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами попала в больницу в Ингушетии. В нанесении телесных повреждений девочке следствие подозревает 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца. В настоящее время женщина задержана, решается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщила Кузнецова, женщина уже ранее была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью.

Было установлено, что девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, мать ребенка проживает отдельно.